Василий КАРДАШ: «Лобановский видел то, что другие не замечали»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Василий Кардаш рассказал, каким ему запомнился легендарный украинский тренер Валерий Лобановский.

– Сложный был период - поражения от «Рапида» и «Ксамакса» в еврокубках, вылет от винницкой «Нивы» в кубке...

– Когда результата нет - очень тяжело психологически. Каждый чувствует свою вину, теряется уверенность, наверное, нашим спасением стал приход Лобановского.

– Когда впервые заговорили о возвращении Валерия Васильевича?

– Все время эти слухи были. Мы знали, что какие-то разговоры ведутся. Но когда на тренировке в качестве наблюдателя появился Анатолий Пузач, мы начали понимать, что на этот раз есть такой шанс. Анатолий Кириллович сам в процессе не участвовал, но наблюдал со стороны. Я лично это воспринял так, что теперь и Валерий Васильевич вернется.

– Но сначала Лобановский значительных изменений не сделал?

– Совсем нет. Он сказал: «Будем работать». Предупредил, что ожидается тяжелая работа. Сказал, что верит в нас. Валерий Васильевич - это человек, который все чувствовал до мелочей. Бывало, что вызывал: «Что у тебя, как семья, как родители? Я замечаю, что что-то не то. Ты немного потерял концентрацию на футболе». И он всегда был прав: он видел то, что другие не видели. В этом Лобановский был феноменом.

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