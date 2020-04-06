КАРДАШ: «Карпаты меня продали, чтобы поддержать финансовое положение»

Экс-полузащитник сборной Украины – о трансфере в «Маккаби»

  • 06.04.2020 11:20
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КАРДАШ: «Карпаты меня продали, чтобы поддержать финансовое положение»
© ФК Динамо Киев. Василий Кардаш

Бывший хавбек львовских «Карпат», киевского «Динамо» и сборной Украины Василий Кардаш рассказал о своем трансфере в израильский «Маккаби» в 1994 году.

– Всегда интересно спросить у футболиста, которого продают - а вы знали цену, за сколько вас продали в хайфский «Маккаби»?
– Я даже не знал, что им подошел! Дело в том, что зимой съездил на просмотр и вернулся себе играть дальше за «Карпаты». А уже к концу сезона мне сообщили, что «Маккаби» все это время за мной следило и предлагает контракт. Я, честно говоря, был не готов к тому, что мы вернемся к этому вопросу и придется собираться и ехать за границу.

Какой была сумма трансфера - не знаю, но мне рассказывали, что «Карпаты» меня продали, чтобы поддержать финансовое положение клуба. Ну, что ж - если так, то хорошо, меня это вполне устраивает.

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Источник — ФК Динамо Киев

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