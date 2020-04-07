Десять лет назад Роббен забил тот самый гол в ворота Манчестер Юнайтед

Шедевральный гол, который вывел мюнхенцев в полуфинал Лиги чемпионов

  • 07.04.2020 11:48
  • 418 просмотров
  • 0 комментариев
Десять лет назад Роббен забил тот самый гол в ворота Манчестер Юнайтед
© ФК Бавария Мюнхен. Арьен Роббен

7 апреля 2010 года вингер «Баварии» Арьен Роббен забил один из самых выдающихся голов в своей карьере.

Во втором матче противостояния 1/4 финала против «Манчестер Юнайтед» игрок из Нидерландов в одно касание пробил с линии штрафной площади после навеса с углового. Удар оказался настолько идеальным по технике выполнения, что Эдвин ва дер Сар ничем своей команде помочь не смог.

К этому времени немцы горели 1:3 после домашней победы 2:1, именно результативный удар Роббена на 74-й минуте матча и вывел мюнхенский клуб в полуфинал. Тогда «Бавария» дошла до финала, где в статусе фаворита проиграла «Интеру» Жозе Моуриньо. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности