Десять лет назад Роббен забил тот самый гол в ворота Манчестер Юнайтед

7 апреля 2010 года вингер «Баварии» Арьен Роббен забил один из самых выдающихся голов в своей карьере.

Во втором матче противостояния 1/4 финала против «Манчестер Юнайтед» игрок из Нидерландов в одно касание пробил с линии штрафной площади после навеса с углового. Удар оказался настолько идеальным по технике выполнения, что Эдвин ва дер Сар ничем своей команде помочь не смог.

К этому времени немцы горели 1:3 после домашней победы 2:1, именно результативный удар Роббена на 74-й минуте матча и вывел мюнхенский клуб в полуфинал. Тогда «Бавария» дошла до финала, где в статусе фаворита проиграла «Интеру» Жозе Моуриньо.