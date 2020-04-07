Десять лет назад Роббен забил тот самый гол в ворота Манчестер Юнайтед

7 апреля 2010 года вингер «Баварии» Арьен Роббен забил один из самых выдающихся голов в своей карьере.
Во втором матче противостояния 1/4 финала против «Манчестер Юнайтед» игрок из Нидерландов в одно касание пробил с линии штрафной площади после навеса с углового. Удар оказался настолько идеальным по технике выполнения, что Эдвин ва дер Сар ничем своей команде помочь не смог.
К этому времени немцы горели 1:3 после домашней победы 2:1, именно результативный удар Роббена на 74-й минуте матча и вывел мюнхенский клуб в полуфинал. Тогда «Бавария» дошла до финала, где в статусе фаворита проиграла «Интеру» Жозе Моуриньо.
⏪ В этот день в 2010-м в матче с "МЮ" один из своих самых потрясающих голов в карьере забил Арьен Роббен ⚽️💥#ЛигаЧемпионов | @FCBayern pic.twitter.com/LjzvJv9dqF— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) April 7, 2020
Источник — Sport.ua
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