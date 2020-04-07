ВИДЕО. Безумные спасения ворот полевыми игроками

Чтобы забить гол, зачастую, достаточно обыграть вратаря. Но в некоторых случая на помощь голкиперам приходят защитники и другие партнеры по команде.
Смотрите нарезку самых невероятных спасений ворот в исполнении полевых игроков. Иногда цена таких действий – собственная травма.
These goal line clearances are absolutely mad. pic.twitter.com/4FQLgYz7Z8— Football HQ (@FootbaII_HQ) April 7, 2020
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Источник — Sport.ua
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