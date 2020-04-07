Артем КРАВЕЦ: «Российский чемпионат сильнее украинского. У них нет войны»

Бывший игрок «Динамо» пока не готов дать интервью об отношениях между Украиной и Россией

  • 07.04.2020 10:05
  • 536 просмотров
  • 3 комментария
Артем КРАВЕЦ: «Российский чемпионат сильнее украинского. У них нет войны»
© Sport.ua. Артем Кравец

Бывший форвард «Динамо» Артем Кравец сравнил уровень УПЛ и чемпионата России, а также высказал мнением о политике. 
 
«Российский чемпионат сильнее украинского, ведь у них нет проблем с войной в стране. Говорить о политике – ходить по тонкому льду. Ты в любом случае скажешь то, что кому-то не понравится.
 
А это такая тонкая ситуация в отношениях двух народов, которые были братскими. Сложно выражаться... Лучше не выражаться, чтобы не обидеть кого-то. Ведь сколько людей, столько мнений. 
 
Не готов дать интервью об отношениях между Украиной и Россией, потому что не разбираюсь, не лезу туда. Понимаю, что в этой ситуации ничего не могу сделать, не могу повлиять. Очень хотел бы, что это все закончилось как можно быстрее и перестали умирать люди.
 
Просто считаю, что узнавать это со СМИ, со слов кого-то и потом выражать свои мысли, неправильно», – сказал Кравец.

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Источник — Трибуна

(2 голоса)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 07.04.2020 10:38
    -1
    Достаточно посмотреть на еврокубки. Там нет не одного лаптеногого клуба! От и вся их сила!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 07.04.2020 10:37
    -1
    Очередной ватноголовый, любитель мыжебратья!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.04.2020 10:31
    +2
    Очередной словесный понос,типа у россии нет войны,типа не она с нами на Донбасе воюет,российский чемпионат сильнее потому что у них есть нефть и газ
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.04.2020 10:31
    +2
    Очередной словесный понос,типа у россии нет войны,типа не она с нами на Донбасе воюет,российский чемпионат сильнее потому что у них есть нефть и газ
    Ссылка
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