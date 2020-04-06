Артем КРАВЕЦ: «Нынешнему Динамо нужен тренер»

Экс-форвард «Динамо» - о проблемах киевского клуба

  • 06.04.2020 18:49
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Артем КРАВЕЦ: «Нынешнему Динамо нужен тренер»
© Кайсериспор. Артем Кравец

Бывший форвард «Динамо» Артем Кравец поделился своим мнением по поводу причин нынешних проблем клуба:

«Мое мнение – нынешнему «Динамо» нужен тренер. Никаких камней в огород Михайличенко, но нужен человек, как Ребров пришел в «Динамо». Тогда результаты были плачевные, ужасные, 3-4 место.

Пришел человек, который верит в футболистов. Он знал, что нужно делать, знал, за счет чего это нужно сделать. Не могу сказать, что футболисты «Динамо» плохие, это же неправда. Такого не бывает, чтобы все были плохие.

Нужен план действий и тренер, который будет вкладывать душу и все свои силы, чтобы выстроить команду, чтобы радовать болельщиков результатами».

Ранее Кравец рассказал о том, как проводит время на карантине.

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Источник — Трибуна

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