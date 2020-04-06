Артем КРАВЕЦ: «Пытаюсь превратиться в мастер-шефа»

30-летний украинский форвард турецкого «Кайсериспора» Артем Кравец рассказал, как проводит время на карантине, введенном из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«В основном — бездельничаю. Как и все. Пытаюсь превратиться в мастер-шефа. А так — книги, сериалы, тренировки. Пиво? Да ну, какое пиво... Смотрю ли чемпионат Беларуси? Не смотрел ни одного матча. Да мне и негде смотреть», — рассказал Кравец.

В текущем сезоне Кравец провел за «Кайсериспор» 14 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей.