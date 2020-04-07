Тоттенхэм подтвердил уход Сона в армию

Вингер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в апреле будет вынужден пройти обязательные военные сборы у себя на родине, в Южной Корее. Эту ранее озвученную информацию официально подтвердили в лондонском клубе.

Сон вернулся в Корею в конце марта и сейчас пребывает на карантине, постоянно находясь в контакте с клубными врачами «шпор». Напомним, что 27-летний футболист продолжает восстановления после перелома руки.

Сон Хын Мин вернется в расположение команды в мае, после того как пройдет военные сборы.

Отметим, что для Сона сборы будут проходить в сокращенном режиме из-за того, что в 2018 году он вместе со сборной Южной Кореи победил на Азиатских играх.

Чемпионат Англии на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса.