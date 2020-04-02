Лидер Тоттенхэма пройдет военные сборы в Южной Корее

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в апреле будет вынужден пройти обязательные военные сборы у себя на родине, в Южной Корее.

Они будут продолжаться три недели. В рамках сборов предусматривается 500 часов общественных работ. Для Сона сборы будут проходить в сокращенном режиме из-за того, что в 2018 году он вместе со сборной Южной Кореи победил на Азиатских играх.

Игрок «Тоттенхэма» пройдет сборы на морской базе на острове Ченджудо. «Тоттенхэм» позволил Сону вернуться в Корею, поскольку сезон в АПЛ сейчас приостановлен из-за коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что Сон Хын Мин в нынешнем сезоне может больше не сыграть из-за травмы.