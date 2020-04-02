Лидер Тоттенхэма пройдет военные сборы в Южной Корее

Сон Хын Мин отправится на базу морской пехоты

  • 02.04.2020 17:02
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  • 1 комментарий
Лидер Тоттенхэма пройдет военные сборы в Южной Корее
© ФК Тоттенхэм. Сон Хын Мин

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в апреле будет вынужден пройти обязательные военные сборы у себя на родине, в Южной Корее.

Они будут продолжаться три недели. В рамках сборов предусматривается 500 часов общественных работ. Для Сона сборы будут проходить в сокращенном режиме из-за того, что в 2018 году он вместе со сборной Южной Кореи победил на Азиатских играх.

Игрок «Тоттенхэма» пройдет сборы на морской базе на острове Ченджудо. «Тоттенхэм» позволил Сону вернуться в Корею, поскольку сезон в АПЛ сейчас приостановлен из-за коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что Сон Хын Мин в нынешнем сезоне может больше не сыграть из-за травмы.

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Источник — AFP

(3 голоса)

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Комментарии
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 02.04.2020 17:20
    0
    Розкажіть про це Усику чи Ломаченку. Або любому за ШД чи ДК футболісту з паспортом українця.
    Ссылка
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 02.04.2020 17:20
    0
    Розкажіть про це Усику чи Ломаченку. Або любому за ШД чи ДК футболісту з паспортом українця.
    Ссылка
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