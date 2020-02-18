Моуриньо не ожидает, что Сон вернется в этом сезоне

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о травме основного нападающего команды Сон Хын Мина.

«Я уже не рассчитываю на него в этом сезоне. Даже если скажет, что сможет сыграть два-три матча, это слишком оптимистичный прогноз. Я на него не рассчитываю», - сказал Моуриньо.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Сон будет прооперирован и пропустит несколько недель.