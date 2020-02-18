Моуриньо не ожидает, что Сон вернется в этом сезоне

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о травме основного нападающего команды Сон Хын Мина.
«Я уже не рассчитываю на него в этом сезоне. Даже если скажет, что сможет сыграть два-три матча, это слишком оптимистичный прогноз. Я на него не рассчитываю», - сказал Моуриньо.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Сон будет прооперирован и пропустит несколько недель.
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Источник — Goal.com
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