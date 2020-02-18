Моуриньо не ожидает, что Сон вернется в этом сезоне

Форвард «Тоттенхэма» перенесет операцию

  • 18.02.2020 16:01
  • 1097 просмотров
  • 1 комментарий
Моуриньо не ожидает, что Сон вернется в этом сезоне
© Твиттер Тоттенхэма. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о травме основного нападающего команды Сон Хын Мина.

«Я уже не рассчитываю на него в этом сезоне. Даже если скажет, что сможет сыграть два-три матча, это слишком оптимистичный прогноз. Я на него не рассчитываю», - сказал Моуриньо.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Сон будет прооперирован и пропустит несколько недель.

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Источник — Goal.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 18.02.2020 17:15
    0
    капец не фарт у шпор. кейн травма, тепер сон
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 18.02.2020 17:15
    0
    капец не фарт у шпор. кейн травма, тепер сон
    Ссылка
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