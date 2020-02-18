Сон Хын Мин перенесет операцию на руке

Лидер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин пропустит несколько недель из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба клуба, 16 февраля футболист получил перелом правой руки в матче с «Астон Виллой» (3:2). В ближайшие дни Сона прооперируют. Сколько именно пропустит корейский форвард, пока неизвестно.

В этом сезоне Сон провел 32 матча за «Тоттенхэм», забил 16 мячей и отдал 9 голевых передач.