Сон Хын Мин перенесет операцию на руке

Лидер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин пропустит несколько недель из-за травмы.
Как сообщает пресс-служба клуба, 16 февраля футболист получил перелом правой руки в матче с «Астон Виллой» (3:2). В ближайшие дни Сона прооперируют. Сколько именно пропустит корейский форвард, пока неизвестно.
В этом сезоне Сон провел 32 матча за «Тоттенхэм», забил 16 мячей и отдал 9 голевых передач.
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Источник — ФК Тоттенхэм
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