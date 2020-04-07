Александер ЧЕФЕРИН: «Так или иначе, Ливерпуль получит свой трофей»

Президент УЕФА считает, что мерсисайдцы за шаг от чемпионства в АПЛ

  • 07.04.2020 00:34
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Александер ЧЕФЕРИН: «Так или иначе, Ливерпуль получит свой трофей»
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Президент УЕФА Александер Чеферин уверен, что «Ливерпуль» выиграет чемпионат Англии в текущем сезоне. Несмотря на то, что АПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса, функционер считает, что при любом развитии событий «красные» завоюют долгожданный титул:

«Я не вижу варианта, при котором «Ливерпуль» не получит титул. Если АПЛ возобновят, то они наверняка выиграют чемпионат. Теоретически еще не все решено, но фактически «Ливерпуль» за шаг от чемпионства.

Я не вижу сценария, при котором «Ливерпуль не стал бы чемпионом. Я понимаю, что фанаты будут разочарованы, если это случится при пустых трибунах или на каких-то переговорах в кабинетах, но я верю, что они так или иначе получат титул».

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Источник — Ekipa24

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