Александер ЧЕФЕРИН: «Так или иначе, Ливерпуль получит свой трофей»

Президент УЕФА Александер Чеферин уверен, что «Ливерпуль» выиграет чемпионат Англии в текущем сезоне. Несмотря на то, что АПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса, функционер считает, что при любом развитии событий «красные» завоюют долгожданный титул:

«Я не вижу варианта, при котором «Ливерпуль» не получит титул. Если АПЛ возобновят, то они наверняка выиграют чемпионат. Теоретически еще не все решено, но фактически «Ливерпуль» за шаг от чемпионства.

Я не вижу сценария, при котором «Ливерпуль не стал бы чемпионом. Я понимаю, что фанаты будут разочарованы, если это случится при пустых трибунах или на каких-то переговорах в кабинетах, но я верю, что они так или иначе получат титул».