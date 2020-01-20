ВИДЕО. Красная махина! Эпоху Манчестер Юнайтед сменит эра Ливерпуля?

Захватывающий видеоролик от BBC о триумфах двух английских грандов

  • 20.01.2020 22:07
  • 967 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Красная махина! Эпоху Манчестер Юнайтед сменит эра Ливерпуля?
© Twitter. Юрген Клопп и Алекс Фергюсон

После успеха в сезоне 1989/90 количество трофеев «Ливерпуля» в элитном дивизионе остановилось на отметке 18.

Началась эпоха Алекса Фергюсона с «Манчестер Юнайтед», число побед которого в АПЛ с тех пор возросло с 7 до 20!

И вот, наконец, Юрген Клопп и его феноменальная красная команда из Ливерпуля близка к тому, чтобы превратить число 18 в 19!

Смотрите захватывающий видеоролик от BBC:

 

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Источник — BBC

(4 голоса)

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Комментарии
    Русік
    online
      Русік, 20.01.2020 22:30
    +1
    Игорь Нестеренко, 20.01.2020 22:18
    Кто смотрит АПЛ, видит невооруженным глазом насколько слабы сейчас МЮ, Тотхэм или Арсенал((( поэтому Ливер вроде как дрим-тим! чем-то напоминает Юве или ПСЖ в своих чемпах
    Не согласен
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 20.01.2020 22:18
    -2
    Кто смотрит АПЛ, видит невооруженным глазом насколько слабы сейчас МЮ, Тотхэм или Арсенал((( поэтому Ливер вроде как дрим-тим! чем-то напоминает Юве или ПСЖ в своих чемпах
    Ссылка
    Русік
    online
      Русік, 20.01.2020 22:30
    +1
    Игорь Нестеренко, 20.01.2020 22:18
    Кто смотрит АПЛ, видит невооруженным глазом насколько слабы сейчас МЮ, Тотхэм или Арсенал((( поэтому Ливер вроде как дрим-тим! чем-то напоминает Юве или ПСЖ в своих чемпах
    Не согласен
    Ссылка
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