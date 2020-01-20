ВИДЕО. Красная махина! Эпоху Манчестер Юнайтед сменит эра Ливерпуля?

После успеха в сезоне 1989/90 количество трофеев «Ливерпуля» в элитном дивизионе остановилось на отметке 18.

Началась эпоха Алекса Фергюсона с «Манчестер Юнайтед», число побед которого в АПЛ с тех пор возросло с 7 до 20!

И вот, наконец, Юрген Клопп и его феноменальная красная команда из Ливерпуля близка к тому, чтобы превратить число 18 в 19!

Смотрите захватывающий видеоролик от BBC:

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