Переплюньте мои 123. Коноплянка едва не превзошел Роналду в челлендже

Хавбек донецкого «Шахтера» выполнил упражнение на 19 раз меньше

  • 06.04.2020 23:27
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Переплюньте мои 123. Коноплянка едва не превзошел Роналду в челлендже
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

Хавбек донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка выполнил челлендж, который днем ранее запустил нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

На видео, выложенном в Instagram, Коноплянка за 45 секунд выполнил 123 раза упражнение на пресс. Криштиану остановился на отметке 142 раза.

Евгений подписал видео: «Переплюньте для начала мои 123 раза, а потом уже беритесь за Роналду». Коноплянка бросил вызов Артему Кравцу, Денису Олейнику и Матия Настасичу. 

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Источник — Instagram

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