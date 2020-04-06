Переплюньте мои 123. Коноплянка едва не превзошел Роналду в челлендже

Хавбек донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка выполнил челлендж, который днем ранее запустил нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

На видео, выложенном в Instagram, Коноплянка за 45 секунд выполнил 123 раза упражнение на пресс. Криштиану остановился на отметке 142 раза.

Евгений подписал видео: «Переплюньте для начала мои 123 раза, а потом уже беритесь за Роналду». Коноплянка бросил вызов Артему Кравцу, Денису Олейнику и Матия Настасичу.