Андрей ШЕВЧЕНКО: «У Лобановского и Сабо сразу сложились хорошие отношения»

Наставник сборной Украины – о своих бывших тренерах

  • 06.04.2020 18:26
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «У Лобановского и Сабо сразу сложились хорошие отношения»
© УАФ. Андрей Шевченко

Экс-форвард «Динамо» и сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил 1997 год, когда киевский клуб снова возглавил Валерий Лобановский:

«Было очень важно, что в сборной продолжил свою работу Йожеф Сабо. Во-первых, он, по сути, всех нас и собрал тогда в «Динамо».

Во-вторых, работал в тесном контакте с Лобановским — у тренеров сразу сложились очень хорошие отношения. У нас был одинаковый тренировочный процесс и такая же система игры.

Так что перестраиваться особого смысла не было. Даже несмотря на то, что в сборную приезжали ребята из других коллективов. Как раз в то время начиналось восхождение «Шахтера», были хорошие футболисты в «Днепре» и в других клубах».

Ранее Шевченко вспомнил квалификацию на чемпионат мира-1998.

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Источник — zbirna.com

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