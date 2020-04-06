Серию А могут доиграть без VAR

Здоровье судей не хотят подвергать риску

  • 06.04.2020 17:41
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Серию А могут доиграть без VAR

Глава Комитета арбитров Италии Марчелло Никки заявил, что в связи с пандемией коронавиурса нынешний сезон Серии А может быть доигран без применения системы видеоповторов VAR:

«Это может быть вынужденной мерой. Сегодня VAR находится в фургонах, в компактных помещениях. Специалисты, работающие на VAR, находятся рядом друг с другом, и мы не знаем точно могут ли они быть носителями каких-либо инфекций. Существует риск, что безопасных дистанций не будет.

Если бы завтра возобновили соревнования, нас бы на этих матчах не было. Рефери беспокоятся о возможности снова увидеться со своими семьями и это самое главное. Я надеюсь, что VAR все таки будет и мы найдем альтернативные решения».

Ранее сообщалось о том, что сезон в Серии А могут доиграть в сентябре-октябре.

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Источник — Football-Italia

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