Серию А могут доиграть без VAR

Глава Комитета арбитров Италии Марчелло Никки заявил, что в связи с пандемией коронавиурса нынешний сезон Серии А может быть доигран без применения системы видеоповторов VAR:

«Это может быть вынужденной мерой. Сегодня VAR находится в фургонах, в компактных помещениях. Специалисты, работающие на VAR, находятся рядом друг с другом, и мы не знаем точно могут ли они быть носителями каких-либо инфекций. Существует риск, что безопасных дистанций не будет.

Если бы завтра возобновили соревнования, нас бы на этих матчах не было. Рефери беспокоятся о возможности снова увидеться со своими семьями и это самое главное. Я надеюсь, что VAR все таки будет и мы найдем альтернативные решения».

Ранее сообщалось о том, что сезон в Серии А могут доиграть в сентябре-октябре.