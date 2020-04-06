ВИДЕО. Степаненко поучаствовал в челлендже, который запустил Роналду

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко принял участие в челлендже «Nike Living Room Cup», который запустил Криштиану Роналду.
Результат Степаненко заметно недотянул до показателей португальца – 96 раз:
Nike Living Room Cup - первая неделя💪🏻 96 раз за 45 ‘’ ⏱ - как для воскресенья очень даже неплохо 👻! Спасибо за вызов @cristiano 👌🏻 Передаю эстафету @kriva4 @koliamatvienko @vitykovalenko @dv_smart_fitness @yarmolenkoandrey #playinside #livingroomcup @nike @cristiano
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