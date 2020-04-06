Василий КАРДАШ: «Звали в Спартак. Тренировался с ними»

Экс-игрок «Динамо» мог оказаться в «Спартаке»

  • 06.04.2020 16:28
  • 632 просмотра
  • 0 комментариев
Василий КАРДАШ: «Звали в Спартак. Тренировался с ними»
© Динамо Киев от Шурика. Василий Кардаш

Бывший полузащитник «Динамо» Василий Кардаш признался, что мог оказаться в московском «Спартаке»:

«Звали в «Спартак». Это было в конце группового турнира Лиги чемпионов 1994/95. Потренировался с ними, но на зарубежный сбор меня не взяли - объяснили, что туда едут те, кто заявлен на еврокубки.

Сказали, чтобы я ехал домой и ждал их решения. Но у меня были и другие варианты, поэтому ждать я не стал. Единственное, что оставил себе на память от московского манежа - травму руки».

Ранее Кардаш рассказал, почему покинул «Карпаты».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности