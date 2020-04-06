Василий КАРДАШ: «Звали в Спартак. Тренировался с ними»

Бывший полузащитник «Динамо» Василий Кардаш признался, что мог оказаться в московском «Спартаке»:
«Звали в «Спартак». Это было в конце группового турнира Лиги чемпионов 1994/95. Потренировался с ними, но на зарубежный сбор меня не взяли - объяснили, что туда едут те, кто заявлен на еврокубки.
Сказали, чтобы я ехал домой и ждал их решения. Но у меня были и другие варианты, поэтому ждать я не стал. Единственное, что оставил себе на память от московского манежа - травму руки».
Ранее Кардаш рассказал, почему покинул «Карпаты».
Источник — ФК Динамо Киев
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