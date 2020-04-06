ВИДЕО. Футбол во время пандемии. Апокалиптические кадры из Беларуси

Беларусь остается последней страной Европы, в которой, несмотря на пандемию коронавируса, проходят матчи футбольного чемпионата.
Несмотря на это, сказать, что присутствие коронавируса не чувствуется на трибунах белорусских стадионов, нельзя. Количество зрителей катастрофически падает, а меры безопасности применяются все активнее.
«Динамо» Брест выпустило видео в стиле сериала «Чернобыль», в котором показала пугающую сторону белорусского футбола в разгар пандемии:
Ранее сообщалось о том, что сегодня чемпионат Беларуси могут приостановить.
Источник — YouTube
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