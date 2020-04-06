Риккардо САПОНАРА: «У Балотелли есть все, чтобы выиграть Золотой мяч»

Хавбек «Лечче» продолжает верить в скандального форварда

  • 06.04.2020 15:48
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Риккардо САПОНАРА: «У Балотелли есть все, чтобы выиграть Золотой мяч»
© twitter.com/BresciaOfficial

Полузащитник «Лечче» Риккардр Сапонара назвал самых сильных футболистов, с которыми ему приходилось играть в одной команде:

«Учитывая карьеру Кака, он был лучшим игроком, с которым я когда-либо играл. Но в том составе «Милана» я встретил и Балотелли. Я продолжаю настаивать на том, что у него есть всё, чтобы выиграть Золотой мяч».

В нынешнем сезоне на счету Балотелли 5 голов в 19 матчах в Серии А.

Ранее сообщалось о том, что Балотелли может перейти в «Галатасарай».

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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