Риккардо САПОНАРА: «У Балотелли есть все, чтобы выиграть Золотой мяч»

Полузащитник «Лечче» Риккардр Сапонара назвал самых сильных футболистов, с которыми ему приходилось играть в одной команде:

«Учитывая карьеру Кака, он был лучшим игроком, с которым я когда-либо играл. Но в том составе «Милана» я встретил и Балотелли. Я продолжаю настаивать на том, что у него есть всё, чтобы выиграть Золотой мяч».

В нынешнем сезоне на счету Балотелли 5 голов в 19 матчах в Серии А.

Ранее сообщалось о том, что Балотелли может перейти в «Галатасарай».