Риккардо САПОНАРА: «У Балотелли есть все, чтобы выиграть Золотой мяч»

Полузащитник «Лечче» Риккардр Сапонара назвал самых сильных футболистов, с которыми ему приходилось играть в одной команде:
«Учитывая карьеру Кака, он был лучшим игроком, с которым я когда-либо играл. Но в том составе «Милана» я встретил и Балотелли. Я продолжаю настаивать на том, что у него есть всё, чтобы выиграть Золотой мяч».
В нынешнем сезоне на счету Балотелли 5 голов в 19 матчах в Серии А.
Ранее сообщалось о том, что Балотелли может перейти в «Галатасарай».
Источник — La Gazzetta dello Sport
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