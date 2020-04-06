ВИДЕО. Кевин де Брюйне показывает свои фото и вспоминает детство

В этом видео игрок «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне покажет свою детскую фотографию и расскажет про свои первые шаги в футболе.
Также бельгиец расскажет о своих футбольных кумирах детства и любимую команду.
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Источник — Sport.ua
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