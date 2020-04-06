Александер ЧЕФЕРИН: «Лучше играть без зрителей, чем вообще не играть»

Президент УЕФА Александер Чеферин призывает проводить футбольные матчи без зрителей.



«Мы ждем, как будет развиваться ситуация в мире, особенно в Европе. Безусловно, футбол без болельщиков – не то. Лучше играть с болельщиками на трибуне, чем без них.



Однако лучше играть без зрителей, чем вообще не играть. Это то, чего хотят люди, это привнесет позитивную энергию в их дома», – заявил Чеферин.



Ранее в УЕФА опровергли информацию, что сезон надо завершить до 3 августа.

Напомним, что в Европе остановлены все чемпионаты, кроме Высшей лиги Беларуси.

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