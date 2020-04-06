Нил ЛЕННОН: «Несколько парней взяли Шведа под свое крыло»

Наставник «Селтика» - о проблемах Марьяна Шведа

  • 06.04.2020 14:20
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Нил ЛЕННОН: «Несколько парней взяли Шведа под свое крыло»
© ФК Селтик. Марьян Швед

Главный тренер «Селтика» Нил Леннон рассказал о том, как украинский полузащитник Марьян Швед адаптируется к жизни в Шотландии:

«У нас есть один игрок, Марьян Швед из Украины. Его жена в Украине, поэтому он сам по себе. Несколько парней взяли его под свое крыло и следят за ним, следят, чтобы он был в порядке.

Его английский не очень хорош. Он немного поработал с одним из игроков во время тренировки из двух человек».

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Источник — BBC

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