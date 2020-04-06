ВИДЕО. Ровно десять лет назад Месси оформил покер в матче с Арсеналом

Один из лучших перфомансов в карьере Лионеля

  • 06.04.2020 13:50
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ВИДЕО. Ровно десять лет назад Месси оформил покер в матче с Арсеналом
© ФК Барселона. Лионель Месси

Шестого апреля 2010 года «Барселона» принимала «Арсенал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Уже на 19-й минуте Никлас Бентнер открыл счет в матче, но на этом успехи английского клуба закончились. Еще в первом тайме Лионель Месси оформил хет-трик, а под занавес добил «канониров» четвертым мячом. В ответной встрече команда Арсена Венгера победила 2:1, но этого оказалось недостаточно для выхода в полуфинал.

Отметим, что на тот момент звездный аргентинец стал первым в истории футболистом, который оформил покер в плей-офф Лиги чемпионов. Чуть позже он даже превзошел этот рекорд в матче с «Байером», забив 5 голов.

Шикарная жизнь Лионеля Месси

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Источник — Sport.ua

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