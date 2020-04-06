Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хочется потравить друг друга с Метревели и Денисовым»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко рассказал, что хочет вернуться к работе. В данный момент экс-игрок киевского «Динамо» находится на карантине.

«Конечно, я готов к работе, хотя я не считаю ее работой. Для меня это удовольствие. Созванивался недавно со своим «водителем» Шевчуком. Я его так называю, а он меня - «охранником». Конечно, хочется потравить друг друга, посмеяться с Метревели и Денисовым».

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