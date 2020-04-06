Виктор ЛЕОНЕНКО: «Лулу ложится у меня между ног и смотрит со мной сериал»

Эксперт рассказал, чем занимается с котами на карантине

  • 06.04.2020 13:16
  • 690 просмотров
  • 4 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Лулу ложится у меня между ног и смотрит со мной сериал»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко рассказал о своей жизни на карантине, а также показал своих котов.

«Карантин проходит как всегда. Руки я всегда мыл. Проблем не вижу с карантином, как ходил 12 километров, так и хожу. Сейчас вот купил тренажер и назвал его «Фуркад». Мартен реально великий, я люблю биатлон. Каждый день взвешиваюсь и меряю давление, поэтому я не набрал килограммов. Сейчас вешу 93,5 кг. Я перестал есть хлеб и колбасу, а с индейки не поправишься.

Мне дома всегда хорошо, тем более у меня есть два кота. Лулу приходит, уверенно ложится у меня между ног (правда, она нелегкая) и смотрит со мной сериал. Также покупаю корм для чужих кошек во дворе. Я звоню всем друзьям, узнаю, как они чувствуют себя - Блохин, Бессонов... Олег Владимирович чувствует себя уверенно, Шаран говорит, что ходит по лесу», - сказал Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 06.04.2020 14:49
    0
    На твій ріст десь під 1,75 важити 93,5 кг аж занадто багато..
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.04.2020 14:03
    +1
    Может Виктор Евгеньевич за голову взялся. Приведет себя в порядок.
    Лучший игрок 90-х в Украине.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 06.04.2020 13:44
    0
    Лулу - это тот кот, который разбирается в футболе лучше за Леона, или тот, что за пивком бегает ?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.04.2020 13:36
    +3
    Если карантин не прекратится, мы многое узнаем о Викторе.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.04.2020 13:36
    +3
    Если карантин не прекратится, мы многое узнаем о Викторе.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.04.2020 14:03
    +1
    Может Виктор Евгеньевич за голову взялся. Приведет себя в порядок.
    Лучший игрок 90-х в Украине.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 06.04.2020 14:49
    0
    На твій ріст десь під 1,75 важити 93,5 кг аж занадто багато..
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 06.04.2020 13:44
    0
    Лулу - это тот кот, который разбирается в футболе лучше за Леона, или тот, что за пивком бегает ?
    Ссылка
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