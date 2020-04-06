Андрей ПЯТОВ: «Пусть Динамо оживает, растет, как это было раньше»

Вратарь «Шахтера» – о силе украинских команд

  • 06.04.2020 13:23
  • 676 просмотров
  • 0 комментариев
Андрей ПЯТОВ: «Пусть Динамо оживает, растет, как это было раньше»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов поделился мнением о нынешнем уровне украинских команд.
  
- Представим, что в чемпионате Украины нет киевского «Динамо». Вы обрадовались или огорчились?
- Расстроился бы, конечно. Я всегда переживаю за наш футбол. Если есть сильные команды – я только за. Пусть «Динамо» оживает, растет, как это было раньше.
 
Сейчас поднялись «Заря», «Десна», есть «Александрия». Помню, 2-3 года назад те, кто уехал играть за границу, говорили: «чемпионат – умер», «ниже плинтуса». Окей, давайте будем его поднимать. Если вы такие сильные футболисты, у вас есть шанс занять призовое место и играть в Лиге Европы. Заработайте деньги за выступление в еврокубках, одержите престиж, статус в матчах с хорошими соперниками.
 
Пока некоторые скулят, у нас уже есть пять достойных команд. Даже шесть, потому что «Колос» способен демонстрировать хороший футбол и конкурировать с каждым. Вот разве за «Александрию» было стыдно в еврокубках? Нет, абсолютно. Дрались и по игре не уступили никому. Так что есть у нас футбол, оказывается. Уверен, что и с «Десной», если она попадет в еврокубки, никому не будет легко.
 
О «Заре» я вообще молчу – они в полном порядке. Пришел тренер, который изменил философию, менталитет игроков, набрал тех, кто был ненужным в своих командах, и сделал из них топов. Теперь этих футболистов спокойно можно вызвать в сборную и продавать за миллионы. Футбол у нас оживает. Его нужно поддержать, а не убивать.

Читайте также: Андрей ПЯТОВ: «Мы дома выполняем достаточный объем работы»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 24

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности