Андрей ПЯТОВ: «Пусть Динамо оживает, растет, как это было раньше»

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов поделился мнением о нынешнем уровне украинских команд.



- Представим, что в чемпионате Украины нет киевского «Динамо». Вы обрадовались или огорчились?

- Расстроился бы, конечно. Я всегда переживаю за наш футбол. Если есть сильные команды – я только за. Пусть «Динамо» оживает, растет, как это было раньше.



Сейчас поднялись «Заря», «Десна», есть «Александрия». Помню, 2-3 года назад те, кто уехал играть за границу, говорили: «чемпионат – умер», «ниже плинтуса». Окей, давайте будем его поднимать. Если вы такие сильные футболисты, у вас есть шанс занять призовое место и играть в Лиге Европы. Заработайте деньги за выступление в еврокубках, одержите престиж, статус в матчах с хорошими соперниками.



Пока некоторые скулят, у нас уже есть пять достойных команд. Даже шесть, потому что «Колос» способен демонстрировать хороший футбол и конкурировать с каждым. Вот разве за «Александрию» было стыдно в еврокубках? Нет, абсолютно. Дрались и по игре не уступили никому. Так что есть у нас футбол, оказывается. Уверен, что и с «Десной», если она попадет в еврокубки, никому не будет легко.



О «Заре» я вообще молчу – они в полном порядке. Пришел тренер, который изменил философию, менталитет игроков, набрал тех, кто был ненужным в своих командах, и сделал из них топов. Теперь этих футболистов спокойно можно вызвать в сборную и продавать за миллионы. Футбол у нас оживает. Его нужно поддержать, а не убивать.

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