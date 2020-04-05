Андрей ПЯТОВ: «Мы дома выполняем достаточный объем работы»

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов и защитник Сергей Кривцов во время пандемии коронавируса работают по индивидуальной программе.

«Я уже соскучился. Конечно, хочу, чтобы все наконец-то наладилось и стало как прежде. Все должно решаться в спортивной борьбе.

У нас есть профессиональный тренерский штаб, который поддерживает форму вместе с командой. Мы по отдельности дома выполняем достаточный объем работы. Когда ситуация позволит нам проводить тренировки группами, мы начнем набирать форму, и подойдем к возобновлению игр в хорошем состоянии», - сказал Пятов.

«Все прекрасно понимают, что у нас в голове сейчас безопасность. В первую очередь - это здоровье футболистов, персонала и так далее. Как все будет - надо смотреть по ситуации с коронавирусом.

Мы ежедневно получаем программу тренировок. Сегодня будет видеотрансляция с тренером. Все игроки подключены к ней. Понятно, футбола не хватает, но мы поддерживаем форму дома за счет упражнений», - объяснил Кривцов.