Андрей ПЯТОВ: «Мы дома выполняем достаточный объем работы»

Капитан «Шахтера» рассказал о тренировках во время карантина

  • 05.04.2020 10:31
  • 136 просмотров
  • 0 комментариев
Андрей ПЯТОВ: «Мы дома выполняем достаточный объем работы»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов и защитник Сергей Кривцов во время пандемии коронавируса работают по индивидуальной программе.

«Я уже соскучился. Конечно, хочу, чтобы все наконец-то наладилось и стало как прежде. Все должно решаться в спортивной борьбе.

У нас есть профессиональный тренерский штаб, который поддерживает форму вместе с командой. Мы по отдельности дома выполняем достаточный объем работы. Когда ситуация позволит нам проводить тренировки группами, мы начнем набирать форму, и подойдем к возобновлению игр в хорошем состоянии», - сказал Пятов.

«Все прекрасно понимают, что у нас в голове сейчас безопасность. В первую очередь - это здоровье футболистов, персонала и так далее. Как все будет - надо смотреть по ситуации с коронавирусом.

Мы ежедневно получаем программу тренировок. Сегодня будет видеотрансляция с тренером. Все игроки подключены к ней. Понятно, футбола не хватает, но мы поддерживаем форму дома за счет упражнений», - объяснил Кривцов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Террикон

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности