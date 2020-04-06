МИЛЕВСКИЙ: «В прошлом году приходило 10 тысяч, а сейчас просто десять»

Нападающий брестского «Динамо» – о проведении чемпионата Беларуси в условиях пандемии коронавируса

  • 06.04.2020 12:20
  • 858 просмотров
  • 1 комментарий
МИЛЕВСКИЙ: «В прошлом году приходило 10 тысяч, а сейчас просто десять»
© Прессбол. Артем Милевский

35-летний украинский нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о проведении чемпионата Беларуси в условиях пандемии коронавируса.
 
«Я не любитель этой всей темы, и так много разговоров. В соцсетях одно, в газетах другое. Где настоящие цифры по зараженным, никто не знает. Для нас непривычно, что зрители не ходят. В прошлом сезоне к нам приходило 10 тысяч. А сейчас просто 10. Спасибо им, что приходят. Я не привык играть при таких пустых трибунах, но жизнь продолжается.
 
Я людей прекрасно понимаю, это личное дело каждого. У каждого есть семья, дети. Мой отец сказал, что тоже не пошел бы на футбол. Я понимаю, страшно. А мы играем, в среду уже Кубок. Зрители не приходят – не по кайфу играть. Но я не могу принимать решения.
 
В команде все по-разному относятся к ситуации. Мы в Беларуси при любых раскладах доиграем чемпионат до декабря, у нас система весна-осень. Евро перенесли, товарищеских матчей не будет, вагон времени. Мне кажется, что в паузу подросла бы трава, газоны стали бы получше», – сказал Милевский.

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Источник — Великий футбол

(4 голоса)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 06.04.2020 13:14
    0
    дураков нет.
    наш человек знает, что ему никто не поможет в случае заражения.
    а вот на Западе люди были уверены, что помогут. отсюда и разница в цифрах.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 06.04.2020 13:14
    0
    дураков нет.
    наш человек знает, что ему никто не поможет в случае заражения.
    а вот на Западе люди были уверены, что помогут. отсюда и разница в цифрах.
    Ссылка
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