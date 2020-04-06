35-летний украинский нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о проведении чемпионата Беларуси в условиях пандемии коронавируса.



«Я не любитель этой всей темы, и так много разговоров. В соцсетях одно, в газетах другое. Где настоящие цифры по зараженным, никто не знает. Для нас непривычно, что зрители не ходят. В прошлом сезоне к нам приходило 10 тысяч. А сейчас просто 10. Спасибо им, что приходят. Я не привык играть при таких пустых трибунах, но жизнь продолжается.



Я людей прекрасно понимаю, это личное дело каждого. У каждого есть семья, дети. Мой отец сказал, что тоже не пошел бы на футбол. Я понимаю, страшно. А мы играем, в среду уже Кубок. Зрители не приходят – не по кайфу играть. Но я не могу принимать решения.



В команде все по-разному относятся к ситуации. Мы в Беларуси при любых раскладах доиграем чемпионат до декабря, у нас система весна-осень. Евро перенесли, товарищеских матчей не будет, вагон времени. Мне кажется, что в паузу подросла бы трава, газоны стали бы получше», – сказал Милевский.

Читайте также: МИЛЕВСКИЙ: «Гречки полно. Переживаем и обсуждаем на базе, кто чихнул»