МИЛЕВСКИЙ: «Гречки полно. Переживаем и обсуждаем на базе, кто чихнул»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о ситуации в белорусском чемпионате, который продолжается в условиях коронавируса:

«Только мы одни играем в футбол во всем мире. Мы шутим и обсуждаем. Переживаем, обсуждаем на базе, если кто чихнул. Всей команде очень странно, что мы продолжаем играть.

Сейчас только по 50 болельщиков на матчи ходит. А раньше 10 тысяч было. Я не привык играть при таких пустых трибунах, но жизнь продолжается. И решение принимать не нам. Во вторник будет заседание министров и президента, должны принять какое-то решение.

Я предпринимаю меры: мою руки, не катаюсь по городу. У нас рестораны работают, но людей на улицах немного. На прилавках много продуктов, полно гречки. Я ходил неделю назад в супермаркет, все нормально».