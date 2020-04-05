МИЛЕВСКИЙ: «Гречки полно. Переживаем и обсуждаем на базе, кто чихнул»

Форвард брестского «Динамо» не любит играть при пустых трибунах

  • 05.04.2020 22:39
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  • 1 комментарий
МИЛЕВСКИЙ: «Гречки полно. Переживаем и обсуждаем на базе, кто чихнул»
© ФК Динмо-Брест. Артем Милевский

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о ситуации в белорусском чемпионате, который продолжается в условиях коронавируса:

«Только мы одни играем в футбол во всем мире. Мы шутим и обсуждаем. Переживаем, обсуждаем на базе, если кто чихнул. Всей команде очень странно, что мы продолжаем играть.

Сейчас только по 50 болельщиков на матчи ходит. А раньше 10 тысяч было. Я не привык играть при таких пустых трибунах, но жизнь продолжается. И решение принимать не нам. Во вторник будет заседание министров и президента, должны принять какое-то решение. 

Я предпринимаю меры: мою руки, не катаюсь по городу. У нас рестораны работают, но людей на улицах немного. На прилавках много продуктов, полно гречки. Я ходил неделю назад в супермаркет, все нормально».

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Источник — Великий футбол

(4 голоса)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 05.04.2020 22:45
    -3
    Куда же болельщики подевались? Не слушаются своего просвещенного лидера?
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