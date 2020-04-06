Сергей ПАЛКИН: «Любое решение, которое примут, на нас не повлияет»

Гендиректор «Шахтера» – о сценариях завершения чемпионата Украины

  • 06.04.2020 11:59
  • 371 просмотр
  • 0 комментариев
Сергей ПАЛКИН: «Любое решение, которое примут, на нас не повлияет»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением о возможности досрочного завершения чемпионата УПЛ.

«Естественно, мы хотим доиграть чемпионат. Но, насколько нам позволит ситуация это сделать – сложно сказать. Сегодня невозможно спрогнозировать что-то даже на неделю. Когда мы поймем, что это возможно, нужно обсуждать с УПЛ, с УАФ, где мы поставим точку. Мнений очень много. У нас даже некорректно где-то спрашивать, потому что мы на много очков опережаем наших соперников. 

По большому счету, любое решение, которое примут, на нас не повлияет. Подливать масла в огонь, на данном этапе, не стоит. Сегодня нужно говорить о том, что мы верим, что нормально закончим чемпионат, а если не получится, то решение будет за УАФ и УПЛ.

Сегодня европейские клубы ощущают серьезные проблемы, а об украинских не стоит и говорить. Потому что каждый день простоя нашей страны сказывается на экономике невероятными темпами. Поэтому, чем дольше мы будем находиться в карантине, тем сложнее нам будет из него выходить, тем сложнее нам перезапускать нашу экономику. Это очень повлияет на все процессы и на доходную часть. А если ее нет, то и нечего тратить», - сказал Палкин.

Читайте также: В Нидерландах – золотой матч, в Украине – серебряный, а в Англии - стыковые

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Великий футбол

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности