Сергей ПАЛКИН: «Любое решение, которое примут, на нас не повлияет»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением о возможности досрочного завершения чемпионата УПЛ.

«Естественно, мы хотим доиграть чемпионат. Но, насколько нам позволит ситуация это сделать – сложно сказать. Сегодня невозможно спрогнозировать что-то даже на неделю. Когда мы поймем, что это возможно, нужно обсуждать с УПЛ, с УАФ, где мы поставим точку. Мнений очень много. У нас даже некорректно где-то спрашивать, потому что мы на много очков опережаем наших соперников.

По большому счету, любое решение, которое примут, на нас не повлияет. Подливать масла в огонь, на данном этапе, не стоит. Сегодня нужно говорить о том, что мы верим, что нормально закончим чемпионат, а если не получится, то решение будет за УАФ и УПЛ.

Сегодня европейские клубы ощущают серьезные проблемы, а об украинских не стоит и говорить. Потому что каждый день простоя нашей страны сказывается на экономике невероятными темпами. Поэтому, чем дольше мы будем находиться в карантине, тем сложнее нам будет из него выходить, тем сложнее нам перезапускать нашу экономику. Это очень повлияет на все процессы и на доходную часть. А если ее нет, то и нечего тратить», - сказал Палкин.

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