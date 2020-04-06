ДУГЛАС: «Провести несколько лет в Украине было замечательным опытом»

Бразильский экс-защитник «Днепра» Дуглас вспомнил о переезде в Украину.

– Почему ты решил переехать именно в Украину?

– Ради возможности играть в Европе с командой, которая в последние годы всегда играла в еврокубках. Это была прекрасная возможность пережить такой опыт даже в столь молодом возрасте.

– Как проходила твоя адаптация к нашему чемпионату?

– Поначалу было трудно адаптироваться, были большие изменения в таких аспектах, как футбол, культура и обычаи. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы почувствовать себя приспособленным ко всем изменениям, которые произошли в жизни.

– С кем в команде ты больше всего общался?

– Когда я приехал, общался только с Матеусом и Жулиано. Поскольку я не говорил по-русски и по-украински, мне было трудно разговаривать с другими ребятами. Но когда я начал учить некоторые слова, я смог общаться с большинством игроков.

– Расскажи о своей жизни в Украине.

– Мне здесь очень понравилось жить, у меня были отличные условия. Днепр был тихим городом, мне нравилось гулять по набережной. Отличные рестораны. Украинцы всегда относились ко мне очень хорошо и вежливо. Мне понравились люди и то, как они меня приняли. Провести несколько лет в Украине было замечательным опытом.

Напомним, Дуглас выступал за «Днепр» с 2013 по 2016 год. Всего провел за клуб 87 матчей, забил один мяч.

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