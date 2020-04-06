ВИДЕО. Уилшир играя с женой на карантине совершил грубый подкат

Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшир во время паузы в чемпионате Англии поддерживает форму в домашних условиях. Футболист решил поиграть вместе со своей женой на свежем воздухе. После нескольких успешных обводок Джек потерял мяч, но не растерялся и пошел в грубый подкат.
Муж и жена посмеялись. Похоже эпизод был спланирован.
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Источник — Sport.ua
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