ВИДЕО. Уилшир играя с женой на карантине совершил грубый подкат

За такой прием футболист определенно получил бы желтую карточку

  • 06.04.2020 09:58
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ВИДЕО. Уилшир играя с женой на карантине совершил грубый подкат
© Skysports.com. Джек Уилшир

Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшир во время паузы в чемпионате Англии поддерживает форму в домашних условиях.  Футболист решил поиграть вместе со своей женой на свежем воздухе. После нескольких успешных обводок Джек потерял мяч, но не растерялся и пошел в грубый подкат.

Муж и жена посмеялись. Похоже эпизод был спланирован.

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Источник — Sport.ua

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