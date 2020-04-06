ВИДЕО. Превзошел Роналду. Рубен Диас поучаствовал в популярном челлендже

Игрок «Бенфики» Рубен Диас принял участие в челлендже, который запустил Криштиану Роналду.
Ранее форвард «Ювентуса» предложил выполнить упражнение на пресс - необходимо сделать максимальное количество раз скручивание за 45 секунд. Роналду сделал его 142 раза.
Рубен Диас за это же время сделал 150 раз.
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Источник — Sport.ua
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