Артем МИЛЕВСКИЙ: «С Хачериди все нормально. У него то температура, то гипс»

35-летний украинский нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский рассказал о футболе в Беларуси в условиях пандемии коронавируса.

«Легионеры? У нас нет такого, что кто-то категорически против того, чтобы играть. Мы ждем решения вышестоящих органов. Нам как скажут, так и будет. С Хачериди все нормально. У него то температура, то гипс. Мы ждем его появления на поле, надеюсь, дождемся, в скором времени. Температура у него было еще до этих всех событий, так что все спокойно.

Если футбол в Беларуси остановится, то Артем Милевский станет домоседом, который купит себе коврик и будет делать планку и пресс качать. А потом – на диван и смотреть сериалы.

Желаю здоровья каждому человеку, кого знаю и кого не знаю. Берегите себя, мойте руки и смотрите канал «Миля», - сказал Милевский.

Ранее сообщалось, что Хачериди не играет за «Динамо-Брест» из-за травмы.