Хачериди не играет за брестское Динамо из-за травмы

Брестское «Динамо» во втором туре чемпионата Беларуси обыграло «Слуцк» (1:0). После игры главный тренер чемпионов Сергей Ковальчук рассказал, почему за команду пока не играет опытный легионер Евгений Хачериди.

«Хачериди на тренировке сломал палец, ему наложили гипс. Потому пока он вне игры», — сказал Ковальчук в эфире телеканала Беларусь 5.

Брестчане в 2020 году провели пять официальных поединков. Хачериди в двух из них был в запасе, а в трех, включая два последних, в заявке отсутствовал.

Ранее стало известно сколько Хачериди зарабатывает в «Динамо» Брест.