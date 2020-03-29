Хачериди не играет за брестское Динамо из-за травмы

Украинский защитник еще не играл в новом сезоне

  • 29.03.2020 09:20
  • 251 просмотр
  • 1 комментарий
Хачериди не играет за брестское Динамо из-за травмы
© ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди

Брестское «Динамо» во втором туре чемпионата Беларуси обыграло «Слуцк» (1:0). После игры главный тренер чемпионов Сергей Ковальчук рассказал, почему за команду пока не играет опытный легионер Евгений Хачериди.

«Хачериди на тренировке сломал палец, ему наложили гипс. Потому пока он вне игры», — сказал Ковальчук в эфире телеканала Беларусь 5.

Брестчане в 2020 году провели пять официальных поединков. Хачериди в двух из них был в запасе, а в трех, включая два последних, в заявке отсутствовал.

Ранее стало известно сколько Хачериди зарабатывает в «Динамо» Брест.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамо Киев от Шурика

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 29.03.2020 10:02
    0
    Эх, Джони , Джони ! Полец чего? Ноги, руки или ... тот самый?
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 29.03.2020 10:02
    0
    Эх, Джони , Джони ! Полец чего? Ноги, руки или ... тот самый?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности