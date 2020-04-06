ЛАРИН: «В Таджикистане все спокойно, рад, что чемпионат продолжается»

Украинский защитник Алексей Ларин в составе «Истиклола» из Душанбе добился победы в Суперкубке Таджикистана. Футболист рассказал, как играется в этой стране во время пандемии коронавируса, когда большинство турниров приостановлены.
- В первую очередь, я профессионал и должен делать свое дело на совесть. Объявят карантин, остановят чемпионат или нет - это от меня не зависит. Мое дело выходить на поле и делать свою работу, если это требуется. Честно говоря, я даже рад, что здесь не ввели карантин и чемпионат продолжается. Смотря на то, как все тренируются индивидуально, даже особо не выходя из дома, и остаются вдали от поля, начинаешь действительно ценить каждый рабочий миг, все футбольные моменты. Без футбола было бы очень тяжело.
- Нет ли у тебя опасений связанных с коронавирусом в стране?
- Честно, нет никаких больших опасений. Хотя, конечно же, стал тщательнее следить за своей гигиеной: намного чаще мою руки, обрабатываю их и стараюсь не лезть в лицо. Также стараюсь исключить посещение людных мест. По сути мой ритм жизни сейчас: дом, тренировка, дом. Сегодня у нас выходной, лишь вышел кофе попить в город, после этого сразу домой. Устроил своеобразную самоизоляцию. Как говорится, на всякий случай.
- Как, в целом, медицина в стране? Люди себя защищено чувствуют в этом аспекте?
- Конечно, не уровень сверхдержав, но все что нужно присутствует. Могу пока судить так со стороны.
- Давали ли какие-то предостережения клубные врачи, состоялась ли беседа?
- Как же без этого. Доктор провел с нами тщательную беседу и объяснил все моменты заболевания. Перед каждой тренировкой он проверяет у нас температуру и дезинфицирует руки. Скажем так, проводит детальные проверки.
- В связи со вспышкой пандемии, не было мыслей рвануть назад в Украину?
- Нет, честно, даже не посещала подобная мысль. Я спокоен и не поддаюсь панике. Возможно, сейчас так говорю, так как все в Таджикистане спокойно. Однако, считаю, в любой ситуации лучше не паниковать и не спешить. На данный момент не вижу поводов ехать в Украину.
Источник — Footboom
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