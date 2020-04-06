Барселона хочет купить Стоунза

Английский защитник может продолжить карьеру в Испании

  • 06.04.2020 07:01
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Барселона хочет купить Стоунза
© Twitter. Джон Стоунз

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз вскоре может покинуть Англию.

Как сообщает Don Balon 25-летнего футболиста хочет подписать «Барселона». Каталонцы видят в игрока замену для Самюэля Юмтити, который близок к уходу из клуба. «Сине-гранатовые» оценивают Стоунза в 30 млн евро.

В этом сезоне Стоунз провел 20 матчей за «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Стоунз может перейти в «Арсенал».

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Источник — Don Balon

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