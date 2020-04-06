Барселона хочет купить Стоунза

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз вскоре может покинуть Англию.
Как сообщает Don Balon 25-летнего футболиста хочет подписать «Барселона». Каталонцы видят в игрока замену для Самюэля Юмтити, который близок к уходу из клуба. «Сине-гранатовые» оценивают Стоунза в 30 млн евро.
В этом сезоне Стоунз провел 20 матчей за «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что Стоунз может перейти в «Арсенал».
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Источник — Don Balon
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