Стоунс может перейти в Арсенал

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

По данным источника, наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола готов отпустить англичанина, так как его игра не соответствует требованиям специалиста.

Сообщается, что лондонцам придется заплатить за 25-летнего футболиста 50 миллионов фунтов стерлингов. Именно за такую сумму игрок перешел из «Эвертона» летом 2016 года.

Отметим, что в этом сезоне Стоунс провел на клубном уровне 20 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» отпустит Ляказетта летом, если не выйдет в Лигу чемпионов.