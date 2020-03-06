Стоунс может перейти в Арсенал

«Манчестер Сити» готов продать игрока за 50 миллионов фунтов

  • 06.03.2020 05:42
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Стоунс может перейти в Арсенал
© Twitter

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

По данным источника, наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола готов отпустить англичанина, так как его игра не соответствует требованиям специалиста.

Сообщается, что лондонцам придется заплатить за 25-летнего футболиста 50 миллионов фунтов стерлингов. Именно за такую сумму игрок перешел из «Эвертона» летом 2016 года.

Отметим, что в этом сезоне Стоунс провел на клубном уровне 20 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» отпустит Ляказетта летом, если не выйдет в Лигу чемпионов.

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Источник — 90min

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