Арсенал отпустит Ляказетта летом, если не выйдет в ЛЧ

Форвард «Арсенала» Александер Ляказетт летом может покинуть клуб.

У него есть договоренность с руководством «Арсенала» о том, что он сможет уйти, если команда не пробьется в Лигу чемпионов на следующий сезон.

После 27 туров АПЛ «Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на 7 очков.

Контракт Ляказетта с «Арсеналом» действует до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне на счету французского форварда 6 голов и 3 ассиста в 19 матчах АПЛ.

В 27-м туре «Арсенал» дома обыграл «Эвертон» 3:2.