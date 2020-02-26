Арсенал отпустит Ляказетта летом, если не выйдет в ЛЧ

Форвард «Арсенала» Александер Ляказетт летом может покинуть клуб.
У него есть договоренность с руководством «Арсенала» о том, что он сможет уйти, если команда не пробьется в Лигу чемпионов на следующий сезон.
После 27 туров АПЛ «Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на 7 очков.
Контракт Ляказетта с «Арсеналом» действует до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне на счету французского форварда 6 голов и 3 ассиста в 19 матчах АПЛ.
В 27-м туре «Арсенал» дома обыграл «Эвертон» 3:2.
Источник — The Times
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.