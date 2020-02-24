Арсенал – Эвертон – 3:2. Видео голов и обзор матча

Лондонский «Арсенал» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги обыграл ливерпульский «Эвертон» со счетом 3:2.
Лучшие моменты матча Арсенал - Эвертон
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер- Эмерик Обамеянг (Арсенал).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Эвертон).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер- Эмерик Обамеянг (Арсенал).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
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Источник — Sport.ua
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