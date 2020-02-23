27-й тур
Арсенал
3:2
Эвертон
23.02.2020, FT

Дубль Обамеянга принес победу Арсеналу над Эвертоном в результативном матче

Зрители стадиона «Эмирейтс» в Лондоне увидели 5 голов в этом поединке

  • 23.02.2020 20:35
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Дубль Обамеянга принес победу Арсеналу над Эвертоном в результативном матче
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23 февраля проходят матчи 27-го тура Английской Премьер-лиги. Дубль Обамеянга принес победу «Арсеналу» над «Эвертоном» (3:2) в результативном матче. Зрители стадиона «Эмирейтс» в Лондоне увидели 5 голов в этом поединке.

Лидером АПЛ сейчас является «Ливерпуль» (76 очков), за ним идут «Манчестер Сити» (57), «Лестер» (50), «Челси» (44), «Манчестер Юнайтед» (41), «Тоттенхэм» и «Шеффилд Юнайтед» (40).

АПЛ. 27-й тур

«Арсенал» – «Эвертон» – 3:2

Голы: Калверт-Льюин, 1 (0:1). Нкетиа, 27 (1:1). Обамеянг, 33 (2:1). Ришарлисон, 45+4 (2:2). Обамеянг, 46 (3:2).

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Мустафи, Колашинац (Сака, 18), Бельерин, Езил (Гендузи, 82), Джака, Себальос (Торрейра, 76), Обамеянг, Пепе, Нкетиа.

«Эвертон»: Пикфорд, Бэйнс, Сидибе, Мина, Холгейт, Шнейдерлен (Андре Гомеш, 59), Делф (М-з.Кин, 82), Сигурдссон, Ивоби (Бернард, 60), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Предупреждения: Шнейдерлен, 31. Ришарлисон, 45+2. Сигурдссон, 73. Андре Гомеш, 90+4.

Судья: Аттуэлл (Англия).

Лондон. Стадион «Эмирейтс».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

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