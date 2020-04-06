Владимир ШАРАН: «После карантина нужно провести две недели сборов»

Наставник «Александрии» считает, что сразу после окончания карантина нельзя возобновлять чемпионат

  • 06.04.2020 01:07
  • 70 просмотров
  • 0 комментариев
Владимир ШАРАН: «После карантина нужно провести две недели сборов»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

По мнению Шарана, как бы игроки не работали индивидуально, все равно будут не в оптимальном состоянии.

«Еще неделю назад футболисты могли поиграть 1 на 1 в теннис-бол. Сейчас уже и это нельзя делать. Конечно, для футболистов это очень сложно. Основное – это работа с мячом.

В Украине сложилась такая ситуация, мы придерживаемся рекомендаций. Запретил игрокам тренироваться в малых группах. Они работают индивидуально. 

Хотелось бы, чтобы мы тренировались хотя бы 4 и 1 вратарь. Это будет нормально, чтобы проводить в малых группах упражнения. Как бы они ни работали индивидуально над физикой, все равно игроки придут разобранными. Это однозначно.

Чтобы собрать их опять в одну группу, подготовить физически и тактически, однозначно, надо делать сборы. Две недели сборов будет достаточно. Но все прекрасно понимают, что невозможно сразу вернуть физические кондиции», - сказал Шаран в эфире программы «Великий футбол»

Ранее о том, что нужны будут тренировочные сборы говорил наставник «Динамо» Алексей Михайличенко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТК Футбол

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности