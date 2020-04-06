Владимир ШАРАН: «После карантина нужно провести две недели сборов»

По мнению Шарана, как бы игроки не работали индивидуально, все равно будут не в оптимальном состоянии.

«Еще неделю назад футболисты могли поиграть 1 на 1 в теннис-бол. Сейчас уже и это нельзя делать. Конечно, для футболистов это очень сложно. Основное – это работа с мячом.

В Украине сложилась такая ситуация, мы придерживаемся рекомендаций. Запретил игрокам тренироваться в малых группах. Они работают индивидуально.

Хотелось бы, чтобы мы тренировались хотя бы 4 и 1 вратарь. Это будет нормально, чтобы проводить в малых группах упражнения. Как бы они ни работали индивидуально над физикой, все равно игроки придут разобранными. Это однозначно.

Чтобы собрать их опять в одну группу, подготовить физически и тактически, однозначно, надо делать сборы. Две недели сборов будет достаточно. Но все прекрасно понимают, что невозможно сразу вернуть физические кондиции», - сказал Шаран в эфире программы «Великий футбол»

Ранее о том, что нужны будут тренировочные сборы говорил наставник «Динамо» Алексей Михайличенко.