Сбежал от вируса. Российский футболист Сельты улетел из Испании домой

Федор Смолов нарушил правила карантина, не получив разрешения от Ла Лиги

  • 05.04.2020 23:32
  • 669 просмотров
  • 1 комментарий
Сбежал от вируса. Российский футболист Сельты улетел из Испании домой
© ФК Сельта. Федор Смолов

Форвард испанской «Сельты» Федор Смолов уехал из Испании во время карантина из-за пандемии коронавируса, не получив разрешения от Ла Лиги.

В клубе сообщили, что футболист неоднократно запрашивал разрешение на поездку в Россию, но ему было отказано из-за введеных ограничений на фоне пандемии в Испании. В результате футболист в одностороннем порядке сообщил клубу о том, что покидает Испанию. Скорее всего, по возвращению его ждет большой штраф.

По данным российской прессы, из Испании форвард улетел в одну из сопредельных с РФ стран, а из аэропорта игрок добрался до границы на автомобиле. Эти действия были вызвано запретом РФ на авиаполеты. Футболист пересек границу с соблюдением всех необходимых формальностей, и затем российский легионер на машине отправился в Москву.

Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. В этой стране насчитывается уже более 130 тысяч случаев заражения COVID-19, погибло более 12,4 тысячи человек.

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Источник — Спорт-Экспресс в России

(3 голоса)

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Комментарии
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 05.04.2020 23:46
    0
    вряд ли его примут обратно
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 05.04.2020 23:46
    0
    вряд ли его примут обратно
    Ссылка
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