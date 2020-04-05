Сбежал от вируса. Российский футболист Сельты улетел из Испании домой

Форвард испанской «Сельты» Федор Смолов уехал из Испании во время карантина из-за пандемии коронавируса, не получив разрешения от Ла Лиги.
В клубе сообщили, что футболист неоднократно запрашивал разрешение на поездку в Россию, но ему было отказано из-за введеных ограничений на фоне пандемии в Испании. В результате футболист в одностороннем порядке сообщил клубу о том, что покидает Испанию. Скорее всего, по возвращению его ждет большой штраф.
По данным российской прессы, из Испании форвард улетел в одну из сопредельных с РФ стран, а из аэропорта игрок добрался до границы на автомобиле. Эти действия были вызвано запретом РФ на авиаполеты. Футболист пересек границу с соблюдением всех необходимых формальностей, и затем российский легионер на машине отправился в Москву.
Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. В этой стране насчитывается уже более 130 тысяч случаев заражения COVID-19, погибло более 12,4 тысячи человек.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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