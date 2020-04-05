Клуб Зинченко не будет отправлять свой штат в отпуск из-за коронавируса

«Ман Сити» сообщил, что не последует примеру «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»

  • 05.04.2020 22:18
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Клуб Зинченко не будет отправлять свой штат в отпуск из-за коронавируса
© Evening Standard

Английский «Манчестер Сити» сообщил, что клуб не будет следовать примеру «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», которые отправляют персонал в отпуск во время пандемии коронавируса.

В «Сити» заверили своих сотрудников, что они не столкнутся с такими мерами. Решение будет утверждено советом директоров.

Представитель клуба рассказал: «Мы можем подтвердить, что после решения Правления, принятого на прошлой неделе, «Манчестер Сити» не будет использовать схему сохранения рабочих мест из-за коронавируса, финансируемую правительством.

Мы, по-прежнему, полны решимости защищать наших людей, их рабочие места и наш бизнес, в то же время делая все возможное, чтобы поддержать наше общество в это самое сложное время для всех».

Ранее «Ливерпуль» подвергся критике со стороны бывших игроков и болельщиков после того, как объявил о том, что клуб пойдет на сокращение расходов, особенно после обнародования суммы прибыли в 42 млн фунтов стерлингов в своих последних финансовых результатах.

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Источник — Evening Standard

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