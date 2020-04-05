Названа сумма потерь Ливерпуля на случай, если сезон в АПЛ не будет доигран

Лидер сезона в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» потерпит серьезные финансовые потери в случае, если текущий розыгрыш не будет доигран.

Сообщается, что национальные и мировые телевещатели потребуют вернуть обратно деньги за трансляции матчей АПЛ, которые в таком случае не будут проведены. Для «Ливерпуля» это обернется потерей 55 миллионов фунтов из общего дохода от реализации ТВ-прав в 178 миллионов.

Другие представители АПЛ также понесут серьезные убытки, но далеко не для всех подобное решение обернется потерей практически на треть. Например, идущий последним «Норвич» потеряет только 14,5 миллионов фунтов из 94 миллионов, которые положены клубу.

Ранее сообщалось, что АПЛ может потерять порядка 1 миллиарда фунтов из-за пандемии коронавируса.