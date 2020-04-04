АПЛ может потерять более миллиарда фунтов из-за коронавируса

Это случится, если сезон не будет доигран

  • 04.04.2020 20:49
  • 133 просмотра
  • 0 комментариев
АПЛ может потерять более миллиарда фунтов из-за коронавируса

Сейчас АПЛ, как и чемпионаты других стран Европы, приостановлен из-за пандемии коронавируса. Карантин может привести к огромным финансовым потерям АПЛ.

В случае, если сезон не будет доигран, только на телетрансляциях клубы потеряют 762 миллиона фунтов. Еще 200 миллионов будет потеряно на доходах в день матчей. Также будут недополучены 175 миллионов от спонсорских сделок.

Суммарно клубы потеряют 1 миллиард 137 миллионов фунтов, если сезон не будет доигран.

При этом, если игроки клубов согласятся на сокращение зарплат на 30%, то это позволит компенсировать почти половину потерянных денег – 570 миллионов.

Ране сообщалось о том, что в мае сезон АПЛ не будет возобновлен.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Telegraph

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности