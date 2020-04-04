АПЛ может потерять более миллиарда фунтов из-за коронавируса

Сейчас АПЛ, как и чемпионаты других стран Европы, приостановлен из-за пандемии коронавируса. Карантин может привести к огромным финансовым потерям АПЛ.
В случае, если сезон не будет доигран, только на телетрансляциях клубы потеряют 762 миллиона фунтов. Еще 200 миллионов будет потеряно на доходах в день матчей. Также будут недополучены 175 миллионов от спонсорских сделок.
Суммарно клубы потеряют 1 миллиард 137 миллионов фунтов, если сезон не будет доигран.
При этом, если игроки клубов согласятся на сокращение зарплат на 30%, то это позволит компенсировать почти половину потерянных денег – 570 миллионов.
Ране сообщалось о том, что в мае сезон АПЛ не будет возобновлен.
Источник — The Telegraph
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.