АПЛ может потерять более миллиарда фунтов из-за коронавируса

Сейчас АПЛ, как и чемпионаты других стран Европы, приостановлен из-за пандемии коронавируса. Карантин может привести к огромным финансовым потерям АПЛ.

В случае, если сезон не будет доигран, только на телетрансляциях клубы потеряют 762 миллиона фунтов. Еще 200 миллионов будет потеряно на доходах в день матчей. Также будут недополучены 175 миллионов от спонсорских сделок.

Суммарно клубы потеряют 1 миллиард 137 миллионов фунтов, если сезон не будет доигран.

При этом, если игроки клубов согласятся на сокращение зарплат на 30%, то это позволит компенсировать почти половину потерянных денег – 570 миллионов.

Ране сообщалось о том, что в мае сезон АПЛ не будет возобновлен.