Экс-игрок сборной Беларуси: «Не считаю, что весь мир глуп, а мы - умные»

Бывший форвард сборной Беларуси и «Милана» Виталий Кутузов недоумевает

  • 05.04.2020 21:58
  • 742 просмотра
  • 0 комментариев
Экс-игрок сборной Беларуси: «Не считаю, что весь мир глуп, а мы - умные»
© ФК Милан. Виталий Кутузов

Виталий Кутузов сейчас живет в Италии и понимает масштабы проблемы.

«Сначала я почти гордился этим, в последнее время я недоумеваю. При всем моем уважении к белорусам, я не могу думать, что весь мир глуп, а мы самые умные. Теперь я говорю осторожно, давайте посмотрим по сторонам. У меня возникают сомнения, что в Беларуси понимают размер проблемы».

«Почему в Беларуси этого не понимают? Не знаю, я живу в провинции Варесе и мне трудно судить. Как говорят здесь, в Италии, думать о плохом – это грех, а несколько раз – то наверняка: я не хотел бы думать, что в Беларуси волнуются прежде всего о телевизионных правах и спонсорах, которые появились в последние недели», - сказал Кутузов.

Отметим, что сегодня начался второй футбольный чемпионат в стране СНГ – матчи первого тура сыграли в первенстве Таджикистана.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности