Экс-игрок сборной Беларуси: «Не считаю, что весь мир глуп, а мы - умные»

Виталий Кутузов сейчас живет в Италии и понимает масштабы проблемы.

«Сначала я почти гордился этим, в последнее время я недоумеваю. При всем моем уважении к белорусам, я не могу думать, что весь мир глуп, а мы самые умные. Теперь я говорю осторожно, давайте посмотрим по сторонам. У меня возникают сомнения, что в Беларуси понимают размер проблемы».

«Почему в Беларуси этого не понимают? Не знаю, я живу в провинции Варесе и мне трудно судить. Как говорят здесь, в Италии, думать о плохом – это грех, а несколько раз – то наверняка: я не хотел бы думать, что в Беларуси волнуются прежде всего о телевизионных правах и спонсорах, которые появились в последние недели», - сказал Кутузов.

Отметим, что сегодня начался второй футбольный чемпионат в стране СНГ – матчи первого тура сыграли в первенстве Таджикистана.