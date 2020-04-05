Ислочь проиграла Слуцку в результативном матче

Сегодня, 5 апреля, состоялся заключительный матч 3-го тура чемпионата Беларуси, в котором встречались «Ислочь» и «Слуцк». У хозяев поля дублем отметился Александр Макась, но они в результативном матче уступили сопернику со счетом 2:3.

В матче сыграли двое украинцев. У гостей всю игру провел защитник Сергей Чеботаев, а у хозяев поля в концовке поединка на поле вышел защитник Александр Папуш.

Чемпионат Беларуси. 3-й тур.

«Ислочь» – «Слуцк» – 2:3

Голы: Макась, 48, 58 – Коанда, 16, Семенов, 61, Гафар, 75 (пен.).