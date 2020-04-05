Ислочь проиграла Слуцку в результативном матче

Малочисленные зрители увидели 5 забитых голов

  • 05.04.2020 19:55
  • 246 просмотров
  • 0 комментариев
Ислочь проиграла Слуцку в результативном матче
© ФК Ислочь. Александр Макась, автор дубля

Сегодня, 5 апреля, состоялся заключительный матч 3-го тура чемпионата Беларуси, в котором встречались «Ислочь» и «Слуцк». У хозяев поля дублем отметился Александр Макась, но они в результативном матче уступили сопернику со счетом 2:3.

В матче сыграли двое украинцев. У гостей всю игру провел защитник Сергей Чеботаев, а у хозяев поля в концовке поединка на поле вышел защитник Александр Папуш.

Чемпионат Беларуси. 3-й тур.

«Ислочь» – «Слуцк» – 2:3

Голы: Макась, 48, 58 – Коанда, 16, Семенов, 61, Гафар, 75 (пен.).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности