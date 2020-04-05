Форвард ФК Минск: «В Беларуси ты не мужчина, если боишься коронавируса»

Нападающий ФК «Минск» Огнен Ролович шокирован тем, что чемпионат по футболу в Беларуси продолжается по плану.

«Это безумие, что чемпионат Беларуси единственный, где продолжают играть в футбол. Здесь ведут себя так, будто эта проблема не имеет большого значения и мы не должны бояться. В Беларуси странный менталитет: если ты боишься коронавируса, то ты не мужчина».

«Сложно сосредоточиться на футболе. Ты не знаешь, где были другие игроки, с кем общались. У тебя контракт с клубом, а потому ты не можешь отказаться от участия в матчах и тренировках, ведь тебе нужно заботиться о своей семье. Нахожусь между двух огней», - сказал Ролович.

Ранее сообщалось, что чемпионат все же может быть приостановлен после 3-го тура.