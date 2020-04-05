Форвард ФК Минск: «В Беларуси ты не мужчина, если боишься коронавируса»

Игрок Огнен Ролович удивлен, что чемпионат продолжается

  • 05.04.2020 18:15
  • 518 просмотров
  • 3 комментария
Форвард ФК Минск: «В Беларуси ты не мужчина, если боишься коронавируса»
© energetikbgu

Нападающий ФК «Минск» Огнен Ролович шокирован тем, что чемпионат по футболу в Беларуси продолжается по плану.

«Это безумие, что чемпионат Беларуси единственный, где продолжают играть в футбол. Здесь ведут себя так, будто эта проблема не имеет большого значения и мы не должны бояться. В Беларуси странный менталитет: если ты боишься коронавируса, то ты не мужчина».

«Сложно сосредоточиться на футболе. Ты не знаешь, где были другие игроки, с кем общались. У тебя контракт с клубом, а потому ты не можешь отказаться от участия в матчах и тренировках, ведь тебе нужно заботиться о своей семье. Нахожусь между двух огней», - сказал Ролович.

Ранее сообщалось, что чемпионат все же может быть приостановлен после 3-го тура.

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Источник — Трибуна

(2 голоса)

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 05.04.2020 19:03
    0
    Маска? Антисептик? Перчатки? Санитайзер?
    Руки мыть? Ты что не мужик?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.04.2020 18:59
    0
    В Украине тоже такой есть. Усик. Он даже хайтеров не боится и у него есть миллион.
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 05.04.2020 18:59
    +1
    Слабоумие и отвага!
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 05.04.2020 18:59
    +1
    Слабоумие и отвага!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 05.04.2020 19:03
    0
    Маска? Антисептик? Перчатки? Санитайзер?
    Руки мыть? Ты что не мужик?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.04.2020 18:59
    0
    В Украине тоже такой есть. Усик. Он даже хайтеров не боится и у него есть миллион.
    Ссылка
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